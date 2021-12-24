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Общество24 декабря 2021 3:15

Порывистый ветер и гололед поджидают жителей Коми

Пока что морозы не отступают
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи дали прогноз погоды на сегодня, 24 декабря. В республике ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Также синоптики ЦГМС пообещали гололед и изморозь.

Опасаться стоит и порывистого ветра, скорость которого составит 5-10 м/с, местами ветер усилится до 12-14 м/с. Пообещали также, что температура воздуха днем составит -28 °С. В отдельных районах -15...-20°С. Ночью в некоторых местах градусники показали -30...-35°С.

В Сыктывкаре пройдет небольшой снег. В прогнозе также стоит южный ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью была -29...-31, днем чуть потеплеет до -22...-24°С.

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