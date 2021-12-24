В Коми количество зараженных COVID-19 превысило 96 тысяч человек

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В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 201 человек. Об этом сообщает оперштаб России.

За все время пандемии лабораторно было подтверждено 96 001 случай инфицирования среди жителей Коми. Из них 79 964 человек успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления за прошедшие 24 часа вырос на 414.

Отмечается, что за весь период эпидемии в республике официально подтверждено 2 547 летальных исходов в результате заражения коронавирусом. Это на семь случаев смерти больше, чем было сутками ранее.

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