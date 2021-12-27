Барюшкина избушка: дружбу пса и козленка из Коми чуть не испортил квартирный вопрос

Фото: со страницы соцсети Василия Адамчук

Помните историю дружбы собаки и козлёночка из Выльгорта Сыктывдинского района Коми? Козлёнок Снежок и пёс Барик семьи Адамчук всем на удивление нашли общий язык, у них появились совместные игры и даже спали в одной будке на двоих. Так вот, ловите продолжение…

Мама-коза Белка пронюхала, что Барик живет в очень комфортном домике. И, не спросив ни у кого согласия, нахально ворвалась к нему и стала там жить, позабыв про свой шикарный хлев и совесть. А что? Так хоть легче наблюдать за своим дитем, который жизни без друга не представляет. Да, с такой рогатой не поспоришь.

Фото: со страницы соцсети Василия Адамчук

Сюжет сказки о Заюшкиной избушке повторился! Вот только коза, в отличие от лисы, особо не церемонилась, да и сыночек помог…

– Дело было так: как опытный разведчик козленок выяснил ситуацию, втерся в доверие, подружился с Бариком, тем самым ослабив внимание к козам, а мать-коза заселилась. Все шито-крыто! – поражается глава семьи Василий Адамчук фермерской ОПГ.

Хозяин животных решил вопрос справедливо – будет честнее, если Барик вернется к себе, а коза – в хлев. Ведь своя жилплощадь у рогатой имеется, две квартиры ей ни к чему!

– Козу пришлось выманивать едой, завели в ее теплый уютный загончик, козлик как хвостик отправился за мамкой, ну а Барик на радостях завалился в свою будку! – смеётся Василий. – Ну и команда хитрецов! С такими держи собачье ухо востро! Теперь только через юристов отстаивать свои законные права на жильё.

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