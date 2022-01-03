В Коми прогнозируется гололед и снегопад

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Первый понедельник января в Коми ожидается облачным и снежным. По данным синоптиков, в отдельных районах республики будет снежно и скользко.

— На западе и востоке — умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, — говорят метеорологи.

Температура воздуха будет менее суровой, чем сутками ранее. Столбик термометра ночью и днем опустится до -10...-15, местами до -17...-22 градусов. Однако из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 12 м/с, температура может казаться ниже, чем есть на самом деле.

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