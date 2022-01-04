За сутки в Коми 101 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на вторник, 4 января, в Коми зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 97 864 случая заболевания этой инфекций. За сутки выздоровели 33 человека. За все время из больниц выписали 83 307 пациентов. За последние сутки в Коми скончались три человека, у которых диагностировали коронавирус. За весь период пандемии зафиксировали 2642 смертельных случая среди людей с таким диагнозом.

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