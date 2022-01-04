Жителям Коми разъяснили «закон о патронате»

Фото: Александра САВИНОВА

Глава Коми Владимир Уйба разъяснил жителям республике «закон о патронате». Об этом руководитель региона рассказал в своем видеообращении.

Благодаря «закону о патронате» люди, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получать его не от сотрудников соцслужб, а со стороны трудоспособных людей. Это могут быть знакомые или соседи. При этом люди остаются дома, и им не нужно переезжать в интернат.

Те, кто ухаживает за пожилыми людьми или инвалидами, каждый месяц получают вознаграждение. На юге Коми эта сумма может колебаться от 7,5 тысячи до 12,2 тысячи рублей, а на севере – от 10,7 тысячи до 17,2 тысячи рублей. Договор заключают центры социальной защиты. Туда могут обратиться как люди, нуждающиеся в заботе, так и те, кто решит такую услугу оказывать. В 2021 году этой услугой воспользовались 183 человека. На эти цели потратили 24,7 миллиона рублей.

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