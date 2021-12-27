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Здоровье27 декабря 2021 8:34

В Коми показатель смертности вырос за сутки на 14 новых летальных исходов

В республике продолжают умирать люди от коронавируса
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми общее число зарегистрированных случаев коронавируса приближается к 97 тысячам. Оперштаб России, продолжающий следить за эпидобстановкой в регионах страны, сообщил обновленные данные по заболеваемости Covid-19 на территории республики. По данным на 27 декабря, в Коми за сутки было выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество всех зафиксированных с начала пандемии случаев составило 96 585 фактов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 80 412 пациентов, в том числе 57 – за сутки. Также за последние сутки скончались 14 человек, а за весь период болезнь унесла жизни 2 586 пациентов.

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