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В 2021 году в Коми увеличилось количество разводов и браков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства юстиции.

По данным ведомства, за 2021 год органы ЗАГСА республики зарегистрировали 3742 развода. Это на 333 больше, чем в 2020 году. Наибольшее число разводов оказалось в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Реже всего в Койгородском, Усть-Цилемском и Удорском районах.

За год в Коми заключили 4397 браков. Это на 599 выше, чем в 2020 году. Чаще всего вступали в брак жители тех же городов, где было больше разводов. Это Сыктывкар, Ухта и Воркута. Как передает БНК, меньше всего браков заключили в Койгородском, Троицко-Печорском и Удорском районах.

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