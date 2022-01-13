«Мы не знали, выживет она или нет»: волонтеры сыктывкарского приюта рассказали о состоянии пса, которого вызволили из запертой квартиры

Фото: приют для собак «Друг»
Сыктывкарский приют «Друг» рассказал о самочувствии собаки, которую вытянули из лап смерти после голодного плена. Напомним, пес остался запертым в четырёх смерти после того, как хозяйку увезли в реанимацию.
- Сейчас собака находится на платной передержке, в стабильно тяжёлом состоянии, - рассказали о бедолаге волонтёры, - первая ночь прошла тяжело и непонятно, выживет она или нет.
Фото: приют для собак «Друг»
На первом приёме даже опытные врачи были поражены удручающим состоянием бедной собаки: пиодермия, кроваво-гнойные выделения из носа, непроизвольная дефекация, низкая температура (36 градусов), крайняя степень обезвоживания и истощения
- На следующий день собаку снова отвезли на приём в клинику, и появилась уверенность, что пёса выкарабкается! У Приюта есть возможность помогать всем несчастным животным с оплатой лечения , перевозок, кормления , передержек благодаря поддержке наших групповчан, - сообщили в «Друге» и предоставили отчёт по затратам на лечение собаки.
Также работники приюта обратились к неравнодушным: желающие помочь с оплатой дальнейшего лечения и передержки могут перевести средства по следующим реквизитам:
КАРТА СБЕРБАНКА: 5336 6903 2064 6021 (привязана к 89042341772) Деньги приюту также необходимы на лечение собак приюта, бездомышей, закупку крупы, уставные цели.
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