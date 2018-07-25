Больше сотни собак из воркутинского приюта могут умереть

25 Июль 13:27 2018-07-25T13:27:35+03:00

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В начале этой недели волонтеры из Воркутинского общества защиты бездомных животных затрубили тревогу: они обратились к горожанам с просьбой помочь с доставкой воды. Собаки из приюта, который находится в районе шахты Воркутинской, остались без живительной влаги, потому что люди, которые раньше привозили её, теперь этого делать не могут.

— У нас больше нет воды в приюте. Люди, привозившие нам её раньше, больше не могут это делать. А это значит, что приюту просто не выжить. Мы уже обратились, куда только можно, но везде получили отказ... — говорится в сообщении.

При этом добровольцы из приюта подчеркивают, что им не нужны деньги. Они просят горожан просто привозить воду или забрать кого-либо из питомцев к себе.

Как рассказала администратор приюта Ирина Гаврилова, их воспитанников забирают. Но проблему решить не так просто:

— На каждую собаку, которую забрали, приходится два новых «подкидыша». Сейчас многие уезжают в отпуск и количество брошенных собак растет.

Сейчас волонтеры пытаются найти решение проблемы. Так как этот приют является частным, местные чиновники в ситуацию не вмешиваются.