Учитель, установивший скрытую камеру в женском туалете в Коми, приговорен к штрафу

30 Июль 16:43 2018-07-30T16:48:55+03:00

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В Усть-Куломском районе вынесен приговор бывшему 57-летнему учителю зимстанской школы который снимал на скрытую в туалете камеру своих коллег, сообщает прокуратура Коми.

В ходе следствия установлено, что в период с октября 2017 года по февраль 2018 года мужчина, работая учителем труда, снимал на скрытую камеру своих коллег в женском туалете. Видеозаписи мужчина хранил на картах памяти.

После того, как все узнали о случившемся, мужчина был уволен из школы. Бывший педагог вину в содеянном полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил бывшему педагогу наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано СО по Усть-Куломскому району СУ СК РФ по РК.