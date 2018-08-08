2018-08-08T17:16:47+03:00
Общество

«Раньше за это расстреливали»: мэр Усинска раскритиковал горожан, которые сообщили Путину о горящей свалке

Он назвал негодяями тех, кто пишет «доносы Путину»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Мэр Усинска на заседании комиссии правительства Коми эмоционально отреагировал на критику в том, что он не решает проблему горящей второй месяц свалки ТБО. В частности, он назвал негодяями тех, кто пишет «доносы Путину». Об этом сообщает «Комиинформ».

В Усинске второй месяц горит полигон ТБО. Огнеборцы тушат возгорание, но отходы продолжают тлеть, распространяя едкий запах дыма. Измученные жители города стали писать в разные инстанции, пока не дошли по приемной Президента РФ. Мэр Усинска Станислав Хахалкин отреагировал на это весьма неожиданно:

- Свалка горит с 11 июля, возгорание локализовано и сейчас составляет около 100 квадратных метров. Я сегодня там был - работают два экскаватора, пожарные заливают горение в восемь стволов. Сейчас нам помогает погода, работа ведется 24 часа в сутки. А пишут жалобы негодяи, раньше за это расстреливали и называли провокацией, - отметил Хахалкин.

Однако негодование первого лица Усинска не разделили: Председатель комиссии Константин Лазарев отметил, что возможность жаловаться — это право гражданина РФ. Он добавил, что Хахалкину следует не уповать на погоду, а попытаться решить проблему горения свалки самостоятельно.

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