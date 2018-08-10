Мошенник распространил в Интернете интимные фотографии 16-летней сыктывкарки

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-10T16:21:24+03:00

Молодой человек сам "постучался" к ней в друзья

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В Сыктывкаре 16-летняя девушка попала в неприятную историю: интернет-мошенник взломал ее пароли к страничкам в соцсетях и распространил в Интернете ее фотографии интимного содержания.

В социальной сети "Вконтакте" незнакомец попросил включить девушку в число друзей. Новый интернет-приятель прислал потерпевшей ссылку, перейдя по которой девушка позволила взломать свои пароли к аккаунту. Злоумышленник получил доступ к переписке заявительницы. Фотографии девушки интимного содержания стали достоянием интернет-пользователей одного из известных сайтов. Пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы с потерпевшей и ее родителями. По факту данного преступления возбуждено уголовное дело.

Полиция Сыктывкара предупреждает: перед тем, как поделиться с кем-либо в интернете фотографиями или видео, подумайте, хотели бы вы, чтобы впоследствии это увидел кто-то еще. Помните: все, что попало в интернет, остается там если не навсегда, то надолго