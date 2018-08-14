2018-08-14T12:41:28+03:00
Общество

В Сыктывкаре женщина упала в открытый колодец и погибла

Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре по факту смерти женщины, упавшей в колодец, проводится доследственная проверка, сообщает Следственный комитет по Коми.

Трагедия произошла в воскресенье, 12 августа, около дома по улице Карьерной в Сыктывкаре. По данным следствия, 48-летняя женщина упала в колодец, где и нашли тело. По предварительным данным, женщина скончалась в результате травмы шейного отдела позвоночника.

Следователи проводят проверку. По ее результатам будет дана оценка действия или бездействия лиц, которые ответственны за эксплуатацию колодца.

Сыктывкарцы, которые живут рядом с местом трагедии, сообщают, что колодец находится не на дороге, а в траве рядом с домом, то есть не на пути следования основного пешеходного потока.

Отметим также, что недавно Сыктывкар всколыхнуло сообщение, что в конце июля в открытый колодец около дома №3 по улице Школьная упала 6-летняя девочка. К счастью, она отделалась только испугом.

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