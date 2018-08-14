Под Сосногорском КамАЗ вылетел в кювет, водитель погиб

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-14T13:51:22+03:00

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На дороге Вуктыл-Нижний Одес погиб водитель КамАЗа. Он не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает региональное ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло вчера, 13 августа, около 05:08. Известно, что водитель КамАЗа, ехал по автодороге Вуктыл- Нижний Одес.

- Он не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает Управление ГИБДД МВД по Коми.

Водитель автомашины Камаз 1980 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Отметим, что это не первое смертельное ДТП в Сосногорском районе, которое произошло в последние дни. В воскресенье, 12 августа, под Сосногорском водитель на Hyundai врезался в прицеп КамАЗа. Сообщают, что он ехал на запредельной скорости в 205 километров в час.