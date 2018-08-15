2018-08-15T10:05:57+03:00
Общество

В Коми пьяный водитель ВАЗ-2110 устроил смертельное ДТП

Пассажирка 1980 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Коми продолжается череда смертельных ДТП: под Пажгой в Сыктывдинском районе Коми погибла пассажирка съехавшего в кювет ВАЗа-2110, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

Авария произошла вчера, 14 августа, около 18:40 под Пажгой. Водитель ВАЗ-2110 ехал по недействующей дороге. Он не справился с управлением, авто улетело в кювет. Пассажирка 1980 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью.

Оказалось, что мужчина был нетрезв, что было установлено по результатам медицинского освидетельствования. Мужчина не имел водительских прав, его задержали и поместили в спецприемник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, трагедии на дорогах в Коми в последнее время происходят со страшной регулярностью. В понедельник, 13 августа, под Сосногорском погиб водитель КамАЗа, а в воскресенье, 12 августа, водитель Hyundai, который врезался в прицеп КамАЗа и погиб.

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