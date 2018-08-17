2018-08-17T16:43:58+03:00
Общество

В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов

Оборудованы новые удобные парковки
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.onf.ruФото: www.onf.ru
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В Сыктывкаре активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта исправили ситуацию с торговым павильоном, "припаркованным" на автомобильной стоянке для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, вопиющий случай нарушения прав инвалидов был зафиксирован представителями ОНФ по Коми вблизи торгового центра "Макси" на Октябрьском проспекте. Торговая точка действовала вблизи знака "Парковка для инвалидов" и находилась на дорожной разметке, обозначающей места для граждан с ограниченными возможностями.

Чтобы исправить ситуацию общественники обратились в ГИБДД по Сыктывкару и администрацию города, а также призвали собственников павильона и торгового центра исправить нарушение. Под давлением правоохранительных органов и мэрии собственники оборудовали новую стоянку для инвалидов в другом месте: напротив центрального входа в торговый центр.

Фото: www.onf.ru

Фото: www.onf.ru

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