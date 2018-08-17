В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов

СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-17T16:43:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта исправили ситуацию с торговым павильоном, "припаркованным" на автомобильной стоянке для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, вопиющий случай нарушения прав инвалидов был зафиксирован представителями ОНФ по Коми вблизи торгового центра "Макси" на Октябрьском проспекте. Торговая точка действовала вблизи знака "Парковка для инвалидов" и находилась на дорожной разметке, обозначающей места для граждан с ограниченными возможностями.

Чтобы исправить ситуацию общественники обратились в ГИБДД по Сыктывкару и администрацию города, а также призвали собственников павильона и торгового центра исправить нарушение. Под давлением правоохранительных органов и мэрии собственники оборудовали новую стоянку для инвалидов в другом месте: напротив центрального входа в торговый центр.