2018-08-29T10:36:20+03:00
Общество

Билет в одно касание: плюс девять новых маршрутов

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Фото предоставлено пресс-службой АО «Комиавтотранс» / ООО «САТП №1»Фото предоставлено пресс-службой АО «Комиавтотранс» / ООО «САТП №1»
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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» сообщает, что с 1 сентября возможность безналичной оплаты проезда появится на автобусных маршрутах №3, 9, 12, 15, 19, 30, 36, 38, 55.

«В мае, когда стартовал проект, ежедневно около 450 пассажиров приобретали билет, прикладывая Транспортные и бесконтактные банковские карты к валидатору. Сыктывкарцы оценили удобство и простоту процесса и эта цифра перешагнула 5000 рубеж. Росту популярности безналичной оплаты способствует и дисконтная система. С 13 июля стоимость проезда уменьшается на один рубль при покупке билета в одно касание», - сказал заместитель директора «САТП №1» Дмитрий Чепурнов.

Присоединяя эти маршруты к системе безналичных платежей, «САТП №1» завершает процесс оснащения валидатроами собственный автопарк. Таким образом, все маршруты, которые обслуживает столичный перевозчик будут принимать Транспортные или бесконтактные банковские карты.

Напомним, на городских маршрутах №1, 18, 33, 46 и 54 уже есть возможность оплатить проезд безналичным способом. Процесс занимает несколько секунд: нужно приложить карту или гаджет к валидатору кондуктора, далее дождаться сигнала и печати билета.

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