В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-13T13:34:48+03:00

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В Печорском районе Коми бесстрашные местные жители отогнали бродячего волка за пределы сельского поселения. Момент погони они засняли на видео и выложили его в соцсети.

«Волчий» случай произошел в поселке городского типа Кожва недалеко от Печоры поздним вечером во вторник, 11 сентября. Как сообщает автор видео преследования хищника Михаил Гетц, волк гулял прямо по улицам поселения. Особь была взрослой, но очень худой. Люди добавляют, что волчий вой они слышали несколько дней до того, как хищник отважился выйти к поселку.

Местные жители сообщили о происшествии в полицию, но реакции от стражей порядка не последовало. Тогда люди не стали терпеть соседство с опасным животным, а отогнали его за пределы поселка. Чтобы закрепить успех, мужчины некоторое время преследовали волка по проселочной дороге на машине, пока хищник окончательно не скрылся с глаз. Уже несколько дней волк не появляется в поселке. Жители Кожвы надеются, что этот случай будет единичным.

Отметим, что в течение лета в СМИ несколько раз звучала информация о «нашествии» волков. Так, недалеко от Визинги стая из трех особей таскала домашний скот, а в поселке Ёдва Удорского района Коми волк в разгар летнего дня гулял по сельским улицам.

- Местные жители сами приваживают волков тем, что разводят свалки близ населенных пунктов. Такая ситуация в Коми наблюдается уже несколько лет. Волк боится человеческого жилища, но он ходит в окрестностях сел исключительно за едой, - рассказал заместитель правления Коми республиканского общества охотников и рыболовов Дмитрий Дробато.