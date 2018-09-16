В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми

16 Сент. 17:17 2018-09-16T17:18:15+03:00

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17 сентября в Сыктывкаре на территории КСЦ «Ренова» стартует первенство Республики Коми по баскетболу среди девушек 2005 года рождения. В соревнованиях примут участие четыре команды муниципальных образований.

В борьбе за медали сойдутся две команды из Сыктывкара, а также представители Ухты и Усть-Куломского района. По итогам этого турнира определятся участники межрегиональных соревнований первенства России.

Открытие баскетбольного турнира состоится 18 сентября в 14.00, закрытие – 20-го числа в 16 часов. На этом баскетбольные турниры в республике в сентябре не закончатся, уже 22 числа начнется региональное первенство среди девушек 2006 года рождения. Об этом сообщает министерство физкультуры и спорта Коми.