Михаил Брагин покидает парламент с надеждой вернуться через два года

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-19T15:45:33+03:00

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Депутат Михаил Брагин уже завтра приобритет к своей парламентской должности приставку -"экс". Сегодня на заседаниях комитетов Госсовета Коми парламентарии рассмотрели его заявление о сложении депутатских полномочий, а завтра утвердят его на сессии.

Михаил Брагин покидает Госсовет Коми в связи со вступлением в силу приговора по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, 20 августа Верховный суд Коми оставил в силе решение суда первой инстанции. Брагину был назначен штраф в сумме 180 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, он был освобожден от его уплаты. Несмотря длительный судебный процесс, сопряженный с большим стрессом, Михаил Брагин не растерял своих политических амбиций.

- Я не собираюсь уходить из политики. Сейчас я сделаю перерыв, чтобы набраться сил, и в 2020 году буду баллотироваться в Госсовет Коми или совет Сыктывкара от партии "ЛДПР", - рассказал о своих планах Михаил Брагин.

Кто займет место во фракции "ЛДПР", станет известно в течение ближайших двух недель. Это решение примет высший совет "Либерально-демократической партии России". Высокие шансы пройти в парламент имеют Виталий Журавлев, депутат совета Воркуты, координатор регионального отделения "ЛДПР" Михаил Гобанов и его заместитель Галина Нагаева.