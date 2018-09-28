2018-09-28T17:00:35+03:00
Общество

Пожилым людям 1 октября — бесплатный проезд на автобусах

ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» предоставит пенсионерам возможность бесплатного проезда на определенных маршрутах
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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» предоставит пенсионерам возможность бесплатного проезда на определенных муниципальных и межмуниципальных маршрутах 1 октября.

Для получения права бесплатного проезда пассажирам пенсионного возраста необходимо предъявить лишь пенсионное удостоверение. Акция столичного перевозчика приурочена к Международному дню пожилых людей и действует на следующих маршрутах:

№30 «Железнодорожный вокзал — Дырнос-3»;

№36 «Орбита — Дырнос-3»;

№38 «ул. Карла Маркса — Дырнос-3»;

№102 «Автостанция — Максаковские дачи»;

№103 «Автостанция — Марты-Ю»;

№105 «Автостанция — общество «Здоровье»;

№109 «Железнодорожный вокзал — Марты-Ю»;

№111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»;

№124 «Железнодорожный вокзал — Морово»;

№125 «Орбита — Плавательный бассейн — Тыла-Ю — Виктория — Мелиоратор»;

№126 «Орбита — Максаковские дачи»;

№127 «Орбита — Морово»;

№128 «ул. Карла Маркса — Находка — Човские Зори».

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