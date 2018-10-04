Следователи выясняют обстоятельства жестокой расправы над дедушкой с двумя внуками

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-04T16:16:16+03:00

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Сегодня стало известно о жестокой расправе, случившейся в Печорском районе: двое мужчин, будучи подшофе, убили дедушку и его внуков, мальчика и девочку. Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело.

Напомним, что кровавый инцидент произошел в ночь на 4 октября. В одном из частных домов поселка Кожва были обнаружены три тела: 54-летнего дедушки, его 14-летнего внука и 12-летней внучки. По данным следствия, к их гибели могут быть причастны сожитель матери и его приятель. Сейчас они объявлены в розыск.

По свидетельствам местных жителей, причиной для столь дикого деяния стала невинная просьба вести себя тихо: пьянствующие приятели очень сильно шумели и пожилой мужчина попытался их разогнать. За это он и его внуки стали жертвой пьяного разгула агрессивных мужчин. Досталось и матери семейства, но она сумела сбежать. После она вызвала скорую и полицию.

Сейчас полицейские ведут расследование.