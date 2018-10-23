2018-10-23T13:06:13+03:00
Общество

Умершая 82-летняя пассажирка Boeing поступила в больницу в состоянии клинической смерти

Выяснились новые подробности истории с летальным исходом
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.samolety.orgФото: www.samolety.org
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Сегодня региональный минздрав сообщил "КП в Коми" новые детали инцидента с летальным исходом: смерти престарелой пассажирки самолета Boeing компании "Якутия". Как оказалось, 82-летняя бабушка была доставлена в республиканский Кардиодиспансер в состоянии клинической смерти, то есть у нее не прощупывался пульс и не фиксировалось дыхание.

Напомним, в прошедшую пятницу, 19 октября, в аэропорту Сыктывкара совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Якутия". Борт выполнял рейс №474 по маршртуту Сочи-Москва-Якутск. Причиной посадки стало серьезное недомогание пассажирки: женщине неожиданно стало плохо с сердцем. Воздушное судно благополучно приземлилось в столице Коми в 20 часов 46 минут, пассажирку передали бригаде скорой медицинской помощи.

Самолет продолжил полет по намеченному ранее маршруту, а пассажирку отвезли в Республиканский Кардиологический диспансер. В больницу она поступила в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь в течение трех суток, но безрезультатно. Вчера вечером минздрав сообщил о смерти пассажирки.

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