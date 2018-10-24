Воспитатели детсадов Коми считают, что их зарплаты намного ниже, чем у учителей

24 Окт. 13:38 2018-10-24T16:08:37+03:00

Как показал опрос, 70% воспитателей считают, что их зарплата ниже, чем у школьных учителей. Фото: Архив "КП"

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Активисты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования» провели опрос среди 1200 воспитателей в 78 регионах России. Большинство опрошенных рассказали, что их зарплата ниже средней по региону и составляет лишь 88,5% от средней зарплаты в сфере общего образования.

Как сообщают «Ведомости», зарплата воспитателей увеличивается медленно, несмотря на майские указы Владимира Путина, которые были доведены до общественности еще в 2012 году. Тогда президент поручил установить зарплату до среднего показателя по отрасли в каждом регионе к 2013 году.

Как показал опрос, 70% воспитателей считают, что их зарплата ниже, чем у школьных учителей. При этом в 2014 году средняя зарплата воспитателей составляла 94,3% от средней в сфере общего образования, но часть педагогов утверждает, что их зарплата по сравнению с этим показателем уменьшилась на 20—30%.

Кроме того, выяснилось, что более 85% воспитателей трудится сверхурочно, а половина опрошенных, чтобы получить премию, вынуждена заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности (например, уборкой). Кроме того, сотрудники детсадов регулярно приобретают игрушки и канцтовары за свой счет. В учреждениях Республики Коми воспитатели признались, что получают на руки 5968 рублей рублей в месяц. Похожая ситуация — в Марий Эл (6 тысяч) и Орловской области (7 тысяч).