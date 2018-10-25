Школу в сыктывкарской Орбите сдадут к сентябрю следующего года

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-25T11:59:12+03:00

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Школу в сыктывкарской Орбите планируют сдать до сентября 2019 года. Прежний подрядчик, который не выполнил работы в срок и, тем самым, сорвал сдачу объекта, вынужден будет заплатить неустойки. Об этом сообщает БНК со ссылкой на информацию, озвученную на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Готовность школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита составляет 60%. Подрядчик ООО «Белстройцентр-Калуга» покинул стройку, так и не завершив работы до 25 июля этого года. По словам руководства фирмы, такое решение было принято из-за отсутствия финансирования. Между тем, компания до сих пор не отчиталась за полученный в ноябре прошлого года аванс. Теперь «Белстройцентр» должен будет понести ответственность за убытки.

Как рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко, школу планируют ввести в эксплуатацию к сентябрю следующего года. Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, получение экспертизы. До конца этого года пройдет аукцион на поиск подрядчика, чтобы уже в январе заключить контракт.

Чиновники сообщают, что денег на возведение образовательного учреждения должно хватить. По проекту бюджета на этот год, выделенные на школу 212,7 млн рублей вернутся в бюджет. Зато на следующий год заложат 354,4 млн рублей.