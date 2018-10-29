2018-10-29T09:53:00+03:00
Общество

В Сочи трагически погиб 24-летний уроженец Ухты

Горожане собирают средства на перевозку из Сочи тела 24-летнего юноши
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ВКФото ВК
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В Сочи трагически погиб уроженец Ухты 24-летний Никита Князев. По неподтвержденным данным, молодого человека зарезала его девушка. Объявлен сбор средств для транспортировки тела юноши, чтобы похоронить его на родине, сообщает информационная программа «День».

Никита Князев родился и жил в Ухте. Молодого человека воспитывали бабушка и дедушка. Уроженец Коми уехал на заработки в Сочи. Все было хорошо, поэтому новость о трагической смерти парня прогремела, как гром среди ясного неба.

По неподтвержденным данным, парня зарезала его девушка. «Все произошло из-за ссоры. Во время перепалки рядом были друзья. Но детали трагедии неизвестны», - пишут в соцсетях.

Известно, что транспортировка тела самолетом до Сыктывкара обойдется примерно в 100 тысяч рублей без учета сопутствующих расходов. Бабушке и дедушке погибших необходима финансовая помощь. Их ухтинцы характеризуют, как скромных и интеллигентных людей. Многие не могут поверить в случившееся:

- Никита был озорным, добрым и отзывчивым парнем. Это страшная потеря, - пишут люди.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшего

Как помочь? Карта для сбора средств 2202 2010 4127 1796 привязана к номеру 89129428041

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