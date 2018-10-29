Педагоги в Коми в среднем получают более 40 тысяч рублей

29 Окт. 12:48 2018-10-29T12:50:41+03:00

Больше всего зарабатывают в Усинске

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Комистат посчитал среднюю зарплату учителей в Коми. Выяснилось, что самая большая зарплата у педагогов Усинска, а самая маленькая – в Усть-Вымском районе.

Напомним, что средний размер зарплаты получают путем суммирования и деления полученной цифры на количество сотрудников. По этим данным больше всего получают педагоги в Усинске – 59 тыс 465 рублей. Чуть меньше в Инте – 59 тыс 58 рублей. В списке «пятидесятитысячников» также Воркута (55 тыс 559).

В Сыктывкаре средняя зарплата у педагогов составила 41 тыс 536 рублей, а в Ухте – 41 тыс 792 рубля.

Меньше всего педагоги получают в Усть-Вымском районе – 33 тыс 954 рубля. На 184 рубля больше – в Сысольском районе. Также в тройке с конца Корткеросский район – почти 36 тысяч 800 рублей.

Таким образом, средняя зарплата по Коми составила 44 тысяч 81 рубль. В тоже время средняя зарплата педагогов высшего образования в Сыктывкаре – 84 тыс 214 рублей.

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