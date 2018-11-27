В Сыктывкаре в аварии пострадала пожилая пассажирка

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-27T09:53:34+03:00

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В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте столкнулись «Нива Шевроле» и «Хендай Акцент». В результате столкновения пострадала пассажирка «Нивы»: пожилая женщина госпитализирована.

ДТП произошло около 15:00 в понедельник, 26 ноября. Водитель 1947 года рождения за рулем «Нива Шевроле» совершал поворот налево с прилегающей территории дома №208 по Октябрьскому проспекту.

- Он не предоставил преимущества движения и врезался в «Хендай Акцент» под управлением человека 1980 года рождения, который двигался по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Тентюковской в направлении Петрозаводской. После столкновения «Хендай Акцент» съехал в кювет, - сообщают управлении пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

В результате аварии пострадала пассажирка «Шевроле»: женщина 1947 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована.