Голосование за имя для аэропорта Сыктывкара завершено: кто победитель?

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-03T15:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Подведены предварительные итоги голосования в проекте «Великие имена России». 29 682 сыктывкарцев проголосовали, чтобы аэропорт столицы Коми назвали именем известного историчекого лица.

1 декабря завершилось народное голосование за имя сыктывкарского аэропорта. «Именем-победителем» стал Петр Истомин – первый летчик в Коми. По данным конкура за Петра Истомина проголосовали 12504 человека, что составило 42% от общего количества. За ним идет Николай Оплеснин, который набрал 8866 голосов, а замкнул тройку лидеров Юрий Спиридонов с 8312 голосами. Победителей конкурса объявят 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, проект «Великие имена России» - это общественная инициатива. Его цель - присвоение 45 международным аэропортам России имен великих российских соотечественников, олицетворяющих величие и славу России, выбранных жителями регионов. Аэропорт города Сыктывкара среди них.

Справка

Истомин Пётр Анисимович (1891, с. Усть-Ухта – 29.05.1919) – участник Октябрьской революции в Петрограде, первый коми лётчик. Окончил Кронштадтскую школу бортмеханников воздушных аппаратов (1917 год). Участник Первой мировой войны. По поручению Ленина в 1918 году сопровождал аэропланы из Петрограда в Котлас. С февраля 1919 года воевал на Восточном фронте. 16 мая сбит белогвардейцами, после пыток расстрелян.