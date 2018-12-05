2018-12-05T17:37:43+03:00
Общество

В центре Сыктывкара пропала бабушка с синдромом Альцгеймера

Пожилая женщина не помнит свое имя и адрес, а также не понимает, где находится
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В центре Сыктывкара пропала 72-летняя Галина Михайлова, страдающая болезнью Альцгеймера. Бабушку ищут родные и близкие.

Сегодня, 5 декабря, около 12.00 в районе сыктывкарского ЦУМа потерялась пожилая горожанка. Ее дочь, Татьяна Обрезкова, сообщает, что бабушка не помнит свое имя и адрес, а также не понимает, где находится.

В столице Коми начались активные поиски пожилой горожанки. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в 15:00 начали розыск в центре города. Пока результаты его не известны. Сейчас добровольцам отряда очень нужна помошь в печати ориентировок, опросе людей и распространении информации по Сети. Штаб поиска находится в кафе «Додо» по улице Первомайской.

Галина Михайлова одета в черные брюки, темно-синюю куртку, темно-бордовый замшевый берет, на голове капюшон от куртки. Телефон для связи: 8 904-106-24-31, 8912-861-86-58

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