2018-12-05T17:38:56+03:00
Общество

Пропавшую в Сыктывкаре пенсионерку с болезнью Альцгеймера нашли спустя несколько часов

Бабушку искали родные, близкие и многочисленные волонтеры
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Дочь пропавшей пенсионерки благодарит всех неравнодушных за помощьДочь пропавшей пенсионерки благодарит всех неравнодушных за помощь
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В центре Сыктывкара нашлась 72-летняя Галина Михайлова, страдающая болезнью Альцгеймера. Бабушку искали родные, близкие и многочисленные волонтеры. Дочь пропавшей пенсионерки благодарит всех неравнодушных за помощь.

Сегодня, 5 декабря, около 12.00 в районе сыктывкарского ЦУМа потерялась пожилая горожанка. Спустя несколько часов с помощью волонтеров бабушку удалось найти:

- Мама нашлась! Слава Богу! Благодарю всех, кто помог! Низкий поклон всем, кто принимал участие в поисках, в распространении информации, в организации! - сообщает дочь 72-летней пенсионерки Татьяна Обрезкова.

Напомним, что в столице Коми продолжают искать 32-летнего Антона Рязанцева. С 18 ноября о мужчине ничего не известно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Аллерт».

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