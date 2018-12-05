Пропавшую в Сыктывкаре пенсионерку с болезнью Альцгеймера нашли спустя несколько часов
В центре Сыктывкара нашлась 72-летняя Галина Михайлова, страдающая болезнью Альцгеймера. Бабушку искали родные, близкие и многочисленные волонтеры. Дочь пропавшей пенсионерки благодарит всех неравнодушных за помощь.
Сегодня, 5 декабря, около 12.00 в районе сыктывкарского ЦУМа потерялась пожилая горожанка. Спустя несколько часов с помощью волонтеров бабушку удалось найти:
- Мама нашлась! Слава Богу! Благодарю всех, кто помог! Низкий поклон всем, кто принимал участие в поисках, в распространении информации, в организации! - сообщает дочь 72-летней пенсионерки Татьяна Обрезкова.
Напомним, что в столице Коми продолжают искать 32-летнего Антона Рязанцева. С 18 ноября о мужчине ничего не известно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Аллерт».