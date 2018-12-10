Топ-10 фото сыктывкарцев с огромным новогодним шаром
Арт-объект пользуется огромной популярностью
Жители столицы Коми каждый день фотографируются с новым арт-объектомФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В пятницу, 7 декабря, в Сыктывкаре появился новый арт-объект - огромный светящийся новогодний шар. Его установили в одной из самых оживленных частей города - на площадке "под часами". Горожане тут же начали делать сэлфи с новогодней игрушкой и выгладывать в соцсети.
"Комсомолка" представляет то-10 снимком сыктывкарцев из Instagram.
Новогодний шар в Сыктывкаре
Вдруг кто-то ещё не видел.
Волшебство витает в воздухе! . . . #новыйгод #волшебство #чудеса #елка #мандарины #подарки #халыгова
Праздник к нам приходит... Моя Крис . . . . #happy #likeforlikes #like #winter
Сходили погулять,дошли до большого шара #гуляли #предновогоднеенастроение
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Шар в Сыктывкаре
Пусть будет на память...
Как редкая птица долетит до середины Днепра, так далеко не каждый турист доедет до Сыктывкара. Но всё - таки одна такая птичка нашлась. Молодец @normita2506 , что приехала и создала нам повод сделать выходные интересными и разнообразными. #гостиэтохорошо #mysyktyvkar
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