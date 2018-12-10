2018-12-10T10:23:50+03:00
Дом. Семья

Топ-10 фото сыктывкарцев с огромным новогодним шаром

Арт-объект пользуется огромной популярностью
Ольга СОЛОВЕЙ
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Жители столицы Коми каждый день фотографируются с новым арт-объектомЖители столицы Коми каждый день фотографируются с новым арт-объектомФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В пятницу, 7 декабря, в Сыктывкаре появился новый арт-объект - огромный светящийся новогодний шар. Его установили в одной из самых оживленных частей города - на площадке "под часами". Горожане тут же начали делать сэлфи с новогодней игрушкой и выгладывать в соцсети.

"Комсомолка" представляет то-10 снимком сыктывкарцев из Instagram.

irinabut88irinabut88
Новогодний шар в Сыктывкаре
4 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
the_gromozekathe_gromozeka
Вдруг кто-то ещё не видел.
33 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
khalygovadarinakhalygovadarina
Волшебство витает в воздухе! . . . #новыйгод #волшебство #чудеса #елка #мандарины #подарки #халыгова
39 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
sveta_misharinasveta_misharina
Праздник к нам приходит... Моя Крис . . . . #happy #likeforlikes #like #winter
57 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
denispanukov89denispanukov89
Сходили погулять,дошли до большого шара #гуляли #предновогоднеенастроение
41 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
anastasia_st24anastasia_st24
. . . #добрыйвечер #я #me #december #winter #goodnight #goodevening #evening #girl #девушка #сыктывкар #syktyvkar #beauty #beautiful #beautifulgirl #wow #прогулка #photography #photo #mylife #lifestyle #жизнь #life #зима #вечер #instalike #like #follow #красотка
23 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
__elena__moroz____elena__moroz__
Шар в Сыктывкаре
74 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
marisha_marinikamarisha_marinika
Пусть будет на память...
31 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
kuharoksanakuharoksana
Как редкая птица долетит до середины Днепра, так далеко не каждый турист доедет до Сыктывкара. Но всё - таки одна такая птичка нашлась. Молодец @normita2506 , что приехала и создала нам повод сделать выходные интересными и разнообразными. #гостиэтохорошо #mysyktyvkar
30 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
izmailova_17izmailova_17
#зима #прогулка
10 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

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