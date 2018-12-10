Топ-10 фото сыктывкарцев с огромным новогодним шаром

Как редкая птица долетит до середины Днепра, так далеко не каждый турист доедет до Сыктывкара. Но всё - таки одна такая птичка нашлась. Молодец @normita2506 , что приехала и создала нам повод сделать выходные интересными и разнообразными. #гостиэтохорошо #mysyktyvkar