2018-12-11T13:28:35+03:00
Общество

Жители Коми смогут увидеть самую яркую комету 2018 года

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 11,5 миллионов километров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Комету открыли в 1948 году. Фото GettyКомету открыли в 1948 году. Фото Getty
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К Земле приближается комета 46P/Виртанена. Уже на этой неделе небесное тело, которое славится своим необычным зеленым свечением, можно наблюдать в Сыктывкаре.

Увидеть небесное тело можно уже сейчас – правда, с помощью телескопа или хоты бы бинокля. В столице Коми комета будет видна, как только разойдутся облака:

- В четверг и пятницу обещают чистое небо. Наблюдать комету можно хоть до майских белых ночей. Затем небесное тело будет удаляться и станет менее ярким, - отметил сыктывкарский астроном Максим Дингес.

16 декабря небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 11,5 миллионов километров. В это время яркость кометы достигнет своего пика. Это позволит жителям Северного полушария увидеть комету невооруженным глазом, наслаждаясь ее зеленым свечением.

Кстати, комета Виртанена была открыта в 1948 году американцем Карлом Виртаненом. Она является короткопериодической кометой с периодом 5,4 года. Диаметр ее ядра составляет примерно 1,2 км.

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