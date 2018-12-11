2018-12-11T15:16:37+03:00
Общество

В Прилузском районе застрелили голодного медведя-шатуна

Мишку разбудили рабочие местного лесозаготовительного предприятия
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Прилузье охотникам пришлось застрелить медведя, которого разбудили лесозаготовители, сообщает «БНК».

Медведя убили сегодня, 11 декабря, в Прилузье. По словам главы сельского поселения Объячево Андрея Тенькова, медведь-шатун зашел в деревню Калининская близ райцентра.

Местные жители говорят, что мишку разбудили рабочие местного лесозаготовительного предприятия. Несколько суток косолапый бродил по окрестностям села. «Под горячую лапу» попались два домашних пса. На добычу опасного хищника снарядили целую артель охотников. Мишку отогнали в тайгу, где застрелили. Сейчас его туша у егеря местного отделения Охотнадзора.

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