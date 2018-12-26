Какая погода ждет жителей Коми в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-26T11:18:56+03:00

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Уже совсем скоро жители Коми уйдут на 10-дневные новогодние каникулы и с головой погрузятся в праздничное веселье. Каждый сам решит, как провести это время: сходить на каток или к друзьям в гости. Главное - одеться правильно, ведь погода в новом году может быть переменчивой. Как сообщили "КП-Коми" в ЦГМС Коми, 30 и 31 декабря температура воздуха по всей республике понизится до 15-18 градусов. Ожидается небольшой снег и южный ветер. Погода в саму новогоднюю ночь будет слегка морозной, но циклон с Балтики все-таки принесет небольшое потепление - до 10-15 градусов. Такая же температура удержится и в первые дни 2019-го года.

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