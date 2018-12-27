2018-12-27T09:45:38+03:00
Дом. Семья

Росгвардия Коми призывает жителей республики не носить при себе оружие во время праздников

Необходимо также соблюдать правила его хранения
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В преддверии новогодних праздников управление Росгвардии по Коми призывает владельцев оружия соблюдать правила его ношения и хранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время 10-дневных праздников рекомендуется не носить при себе огнестрельное оружие в местах с массовым пребыванием людей, в том числе в нетрезвом состоянии. Тем владельцам оружия, кто во время праздников запланировал уехать на отдых, следует убедиться, что оружие надежно заперто в сейфе, а посторонние не смогут найти от него ключи.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

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