За неделю в Коми добыли семеро волков

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-28T14:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в Республике Коми добыли 126 волков. За последние несколько недель в нескольких районах были истреблены семеро волков, сообщает Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми.

Два волка попались в капканы охотников в Усть-Куломском районе неподалеку от села Кужба, троих волков отстрелили в районе реки Пижмы в Усть-Цилемском районе, еще по одному волку добыли в селе Пажга Сыктывдинского района и в Ижме.

Волки каждую зиму выходят к населенным пунктам в поисках корма. А наличие в селах и деревнях свалок с пищевыми отходами, скотомогильников и свободно гуляющих собак является приманкой для голодных хищников. Поэтому Минприроды Коми рекомендовало администрациям муниципальных образований принять меры по ликвидации свалок на территориях населенных пунктов, освещению улиц и отлову безнадзорных собак. Населению рекомендовано содержать домашних животных в загонах или других закрытых помещениях и огораживать свои территории.

Напоминаем, Минприроды Республики Коми держит на контроле ситуацию с регулированием численности волков и реагирует на каждое сообщение о появлении хищников в населённых пунктах. Благодаря решению о регулировании численности волков (Приказ № 217 от 02.02.2018 г. со сроком проведения мероприятий до 31.12.2018 г.) разрешения на добычу волков выдаются вне сроков проведения любительской и спортивной охоты.

В населенном пункте применять огнестрельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан, могут только сотрудники полиции. Органы государственной власти и подведомственные им учреждения не наделены полномочиями по отстрелу волков, поскольку отстрел – это вид охоты и хозяйственной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижме застрелили еще одного волка

Жители Ижмы пристрелили еще одного волка, которые в последнее время буквально атакуют село. В последнее время стаи волков загрызли более десяти собак в окрестности (подробнее...)

В Сети набирает обороты видео с матерым волком, убитым в Ижме (подробнее…)