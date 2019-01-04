Владыка Питирим написал стихотворение о трагедии в Магнитогорске
31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном доме взорвался газ. Обрушился целый пролет подъезда, людей из-под завалов вытаскивали несколько дней. По официальным данным, погибло 39 человек. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский выразил соболезнования семьям погибшим и пострадавшим и написал стихотворение «О беде в Магнитогорске»:
Магнитогорск, обставленный крестами.
Погибших бы младенцев сохранить...
Но разве не был наш Спаситель с нами,
Кто на Кресте с младенцами убит.
Цветы, и свечи, и игрушки плачут,
Вновь повторяется в веках беда.
"Спасёт себя пускай ", опять же скажут, …
Висит на древе Бог наш, как дитя.
...О горе то какое, как и прежде...
Его бы со Христом предусмотреть:
«Бежать из города» в святой надежде,
«Из гор не возвращаться», зная смерть.
Мысль лишь одна, успеть убрать завалы,
Обломки бы скорее разгрести.
Недавно в "Зимней вишне" их видали...
И вновь Урал приносит нам кресты.
Несёт река весть людям: с Новым годом!
В ней отраженье старых куполов,
И признак есть в предупрежденье строгом,
В печали неземной колоколов.
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