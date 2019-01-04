2019-01-04T11:35:55+03:00
Общество

Владыка Питирим написал стихотворение о трагедии в Магнитогорске

Глава Сыктывкарской и Коми-Зырянской церкви выразил соболезнования семьям погибшим
Дарья ЮДИНА
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Фото: с личной страницы Питирима "ВКонтакте"Фото: с личной страницы Питирима "ВКонтакте"
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31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном доме взорвался газ. Обрушился целый пролет подъезда, людей из-под завалов вытаскивали несколько дней. По официальным данным, погибло 39 человек. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский выразил соболезнования семьям погибшим и пострадавшим и написал стихотворение «О беде в Магнитогорске»:

Магнитогорск, обставленный крестами.

Погибших бы младенцев сохранить...

Но разве не был наш Спаситель с нами,

Кто на Кресте с младенцами убит.

Цветы, и свечи, и игрушки плачут,

Вновь повторяется в веках беда.

"Спасёт себя пускай ", опять же скажут, …

Висит на древе Бог наш, как дитя.

...О горе то какое, как и прежде...

Его бы со Христом предусмотреть:

«Бежать из города» в святой надежде,

«Из гор не возвращаться», зная смерть.

Мысль лишь одна, успеть убрать завалы,

Обломки бы скорее разгрести.

Недавно в "Зимней вишне" их видали...

И вновь Урал приносит нам кресты.

Несёт река весть людям: с Новым годом!

В ней отраженье старых куполов,

И признак есть в предупрежденье строгом,

В печали неземной колоколов.

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