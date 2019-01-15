Поставщики отказываются ехать в Коми из-за пунктов весового контроля

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-15T16:18:11+03:00

Они не хотят получать штрафы за перегруз

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Крупные поставщики зерна отказывается ехать в республику. Перегонять 20-тонный груз им невыгодно, поэтому они предпочитают не работать с крупными аграрными предприятия Коми. Это настоящая проблема, считает министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев.

Как пишет «БНК», установка пунктов весогабаритного контроля стала причиной того, что аграрные предприятия из других регионов отказываются сотрудничать с Коми. Поставщики зерна которые отказываются ехать, чтобы избежать штрафа за перегруз.

- По весовому контролю я ставил вопрос на правительстве, ищем пути решения. Зимой, когда нет угрозы разрушения дорог, можно было бы и не запускать «рамки», - отметил главный аграрий Коми.

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