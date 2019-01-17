Медики Коми рассказали. кому лучше не купаться в Крещение

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-17T16:57:41+03:00

Они рекомендуют окунаться в прорубь только закаленным и здоровым людям

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В ночь на 19 января православные жители республики отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне, которое традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях. В этом году на водоемах Республики Коми к празднику подготовлены 42 купели.

По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине Минздрава региона Татьяны Лыюровой, есть несколько категорий граждан, которым противопоказано окунаться в прорубь на Крещение. Это люди, которые страдают хроническими заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей (отиты, гаймориты, бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема); сердечно-сосудистыми заболеваниями; неврологическими заболеваниями (эпилепсия, любая травма черепа в анамнезе); атеросклерозом; хроническими болезнями почек и мочеполовой системы (нефриты, циститы, простатиты, аднекситы); заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, колиты, холицеститы, гепатиты); заболеваниями кожи и подкожной клетчатки (псориаз, экзема, дерматиты). Особое внимание следует уделить лицам, страдающим инфекционными и грибковыми заболеваниями.

- К купанию зимой надо относиться как к шоковой терапии – шок на холод. И человек, который подвергает себя такому воздействию, должен правильно оценить свои возможности, — отметила Т. Лыюрова.

В прорубь лучше не окунаться пожилым людям и детям. Специалист также напоминает, что даже если на улице тепло и на берегу будет организован обогрев, человек должен быть тепло одет: свободная обувь, шерстяные носки, варежки, шапка, свитер, термобелье. После купания необходимо растереться полотенцем, быстро одеться и выпить что-нибудь горячее, припасенный заранее чай, например.

Раздевание, одевание и купание должно занять не больше пяти-семи минут. В воде желательно быть не более 20-30 секунд.

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