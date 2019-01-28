2019-01-28T10:51:14+03:00
Общество

В Ухте родственникам высокопоставленных чиновников запретят занимать определенные должности

Соответствующее положение опубликовали на сайте
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Ухте родственникам местных чиновников запретили занимать некоторые должности в местной Контрольно-счётной палате, сообщили в Совете города. Соответствующее положение опубликовали на сайте.

Согласно документу, муниципальный служащий не может занимать должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты, если он родственник председателя представительного органа Ухты, главы города, главы администрации, руководителя судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Ухты. Запрет касается родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей.

Проект подготовлен с целью устранения пробелов в правовом регулировании вопросов в сфере законодательства о муниципальной службе.

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