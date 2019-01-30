На трассе Эжва-Сыктывкар произошло смертельное ДТП: виновник аварии 67 раз нарушал ПДД

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-30T09:24:01+03:00

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Вчера ночью на 11-километре трассы Сыктывкар-Эжва произошло смертельное ДТП. В 23:57 «Нива Шевроле» под управлением 48-летнего водителя двигалась в сторону города, сообщает ГИБДД по Сыктывкару. На встречу им ехал ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в «Ниву».

В результате аварии водитель ВАЗа и 30-летний пассажир погибли на месте. Водитель и 33-летний пассажир «Нивы» госпитализированы со множественными травмами. Водитель и пассажир во время аварии был пристегнуты ремнями безопасности.

Известно, что виновник аварии привлекался к административной ответственности 67 раз: 15 раз за неуплату штрафов, 12 за отсутствие ОСАГО, 11 раз за превышение скорости, 7 раз - нарушение правил использования ремня безопасности.

На автомашинах была установлена зимняя ошипованная резина. Недостатков улично-дорожной сети в месте аварии не выявлено, участок дороги, на котором произошла трагедия, не является место концентрации ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU