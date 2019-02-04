Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-04T14:58:18+03:00

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Фигурист из Ухты Дмитрий Алиев в этом сезоне не радует своих поклонников стабильными результатами. К сожалению, спортсмен не отобрался на чемпионат Европы, который проходил в Минске в январе. Но фигурист решительно настроен на финал Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

- Друзья, этот сезон складывается не самым лучшим образом для меня. Много упущенных возможностей, падений, но виноват в этом только я сам. Вывод может быть только один: работать в два-три-четыре раза больше. И это я вам обещаю. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы успешно выступить на оставшихся стартах в этом сезоне, - написал Дмитрий в своем Instagram.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию в этом году пройдет с 18 по 24 марта в Японии. Именно площадка Кубка России станет местом для отбора резервного состава на соревнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU