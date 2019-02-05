Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре

5 Февр. 16:49 2019-02-05T16:52:46+03:00

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Верховный суд Коми отклонил апелляцию о смягчении наказания тележурналисту Максиму Катаеву, который сидит в колонии строгого режима за убийство супруги, о чем сообщает «БНК».

Основное препятствие для смягчения наказания — денежные долги перед родственниками супруги Катаева. Мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда, но до сих пор этого не сделал.

По словам Катаева, он не имеет возможность покрыть долг, так как оплачиваемых рабочих мест в колонии в пять раз меньше, чем осужденных. Мужчина отметил, что на свободе он сможет легко найти работу, так как знает три языка. Это позволит ему выплатить сумму в полном объеме.

Доводы осужденного Верховный суд Коми не убедили. Решение суда от отказе в замене наказания вступило в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU