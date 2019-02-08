В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Коми зарегистрирован 481 случай внебольничной пневмонии, а в результате осложнений от гриппа скончались четыре человека. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на заседание Санитарно-противоэпидемиологической комиссии РК.
Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Глушкова рассказала, что по одному смертельному случаю произошло в Сыктывкаре, Воркуте, Прилузском и Койгородском районах.
Глушкова подчеркнула, что при регистрации летальных исходов в регионе необходимо проводить комиссионное рассмотрение каждого случая и выяснять причины, обусловившие смерть.
Источник: ТАСС, Роспотребнадзор, ВОЗ
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