2019-02-08T12:09:34+03:00
Общество

В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека

Всего зарегистрирован 481 случай внебольничной пневмонии
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коми зарегистрирован 481 случай внебольничной пневмонии, а в результате осложнений от гриппа скончались четыре человека. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на заседание Санитарно-противоэпидемиологической комиссии РК.

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Глушкова рассказала, что по одному смертельному случаю произошло в Сыктывкаре, Воркуте, Прилузском и Койгородском районах.

Глушкова подчеркнула, что при регистрации летальных исходов в регионе необходимо проводить комиссионное рассмотрение каждого случая и выяснять причины, обусловившие смерть.

Источник: ТАСС, Роспотребнадзор, ВОЗ

Источник: ТАСС, Роспотребнадзор, ВОЗ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Грозит ли нам эпидемия? (подробности).

В Инте дети заболели свиным гриппом

Однако повода для паники нет: малыши получают необходимую медицинскую помощь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре
Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году
Долги по зарплате в Коми достигли 124 миллионов рублей
За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров
Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск
Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам
В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом
Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадал ребенок
В Сыктывкаре неизвестный на сутки угнал иномарку
В Сыктывкаре закрыли переправу через Вычегду
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина
В Удорском районе столкнулись два лесовоза
В Ухте столкнулись ВАЗ и «Приора»: пострадала девушка
В Сыктывкаре горел Кочпонский интернат
В Айкино пенсионера оштрафовали за брань в суде
Из сыктывкарского ТРЦ эвакуировали людей
В Княжпогостском районе ГАЗ с прицепом врезался в иномарку
Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов
В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»
За три дня в Сыктывкаре заболели более 600 школьников