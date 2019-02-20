2019-02-20T16:32:06+03:00
Общество

Мэр Усинска Николай Такаев: «Жители города могут написать мне в личку о мусорных проблемах»

Градоначальник активно использует «ВКонтакте» для обсуждения реформы по обращению с ТКО
Ольга СОЛОВЕЙ
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Николай Такаев прокомментировал мусоруную реформуНиколай Такаев прокомментировал мусоруную реформуФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня в Сыктывкаре проходит семинар, на котором главам районов Коми объясняют все нюансы новой реформы по обращению с ТКО. На встречу приехал мэр Усинска Николай Такаев. «КП-Коми» узнала у градоначальника, как обстоят дела с нововведением в городе нефтяников.

- У нас пока все нормально. Работа идет. Единственная проблема – это деревни. Но мы уже работаем над этими моментами. ТКО вывозится, - заверил Николай Такаев.

Он также отметил, что с радостью идет на контакт со всеми жителями города. В том числе – в соцсетях.

- У меня прямой контакт с жителями. Сам выезжаю на места, провожу встречи. Мои заместители регулярно выезжают в деревни. У меня открыты все личные странички, «ВК». Можно напрямую писать в личные сообщения, - обратил внимание мэр Усинска. - Я всем отвечаю!

Также Николай Такаев уверен, что власти Коми приняли правильное решение, введя систему на два месяца раньше, чем по всей стране.

- Сегодня уже есть более-менее понимание системы. Я считаю, что правильно, что мы одни из первых в стране начали ее внедрять. Нам не понадобится много времени для ее реализации. Потихоньку мы ко всему придем, - уверен Николай Такаев. - Утилизировать мусор нужно. Все это понимают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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