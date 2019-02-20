Плата за мусор в Коми вырастет еще на 24 %

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-20T15:22:37+03:00

В двух районах Коми в скором времени появятся новые мусорные контейнеры Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мусорная реформа вызвала неоднозначную реакцию среди населения республики. В первую очередь, народное негодование вызвали тарифы на обращение с бытовыми отходами. Напомним, с нового года горожане платят за мусор 117,46 рублей, а сельские и деревенские жители, проживающие в домах с печным отоплением, - 51, 25 руб. Почему правительство Коми установило такой тариф? С этим вопросом корреспондент "КП в Коми" обратилась к руководителю ООО "Ухтажилстрой" Владимиру Киселеву.

- В тариф входят расходы на транспортировку и захоронение мусора, а также компенсация за негативное воздействие на окружающую среду, - пояснил начальник регионального оператора по обращению с бытовыми отходами.

В наступившем году жителей республики ждет еще одно повышение тарифа на мусора. В июле плата за обращение с отходами повысится на 20%, что составит примерно 15-20 рублей. А пока регоператор решает насущные проблемы.

- Сейчас мы собираем со всех районов реестры и графики расположения контейнеров, формируем общую базу данных и территориальную схему. Начнем приобретать мусорные контейнеры для районов, - рассказал Владимир Киселев.

В ближайшее время новые контейнеры появятся в Усть-Цилемском районе, а затем в Ижемском. Для труднодоступных населенных пунктов будут приобретены пакеты для сбора отходов. На приобретение мусорных баков планируется выделить 20 миллионов рублей. Всего в Коми действуют 9 официальных полигонов. Представитель регоператора отметил, что через 6-8 месяцев в Коми появится первая мусоросортировочная станция.

ИСТОЧНИК KP.RU