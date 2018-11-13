Мусорному регоператору в Сыктывкаре требуется еще 120 баков

Региональный оператор по вывозу мусора «Ухтажилфонд» продолжает свою работу на рынке услуг Коми. Сейчас большая работа проводится в Сыктывкаре. Об ее итогах сегодня на общегородской планерке рассказал представитель регионального оператора «Ухтажилфонд» Владимир Киселев.

У компании уже появился офис по адресу Кутузова, 19. Также в столице Коми «Ухтажилфонд» арендует три базы для стоянки и ремонта спецтехники. Первая находится в местечке Дырнос, 92. Здесь располагается 30 единиц техники, работают около 70 человек обслуживающего персонала. Тут же находится диспетчерский пункт, куда поступают заявки от населения. Вторая точка базирования – эжвинский «Жилкомхоз». Здесь базируются 6 единиц техники, 12 человек обслуживающего персонала. Третья база расположена по адресу улица Лесопарковая, 26.

Представитель "Ухтажилфонд" рассказал о проблемах компании

В Сыктывкаре реогператор использует, как собственный транспорт, так и арендованный. Дополнительно приобретены 9 единиц техники 24 бункеронакопителей, которые расположены в пригородах Сыктывкара: Лесозавода, Максаковка и другие.

При работе регоператор уже успел столкнуться с рядом проблем. Самая главная - нехватка контейнеров в точках вывоза мусора.

- Из-за этого перевозчик не может разработать оптимальный график вывоза отходов. В частности Сыктывкару не хватает 120 контейнеров, - отметил представитель.

Также у регоператора еще не сформировался контакт со всеми управляющими компаниями и ТСЖ.

- Эта связь необходима, чтобы оптимизировать работу техники и работу людей, которые на ней работают, - рассказал Владимир Киселев. - Для этого мы предлагаем проводить еженедельные планерки с участием управляющих компании, регоператора и управление ЖКХ администрации города.

В тоже время мэр города Валерий Козлов отметил, что ему нравится идея единого регоператора по всей республики.

- Эта идея правильная. Зачем бегать за десятком управляющих компаний, когда есть единый оператор, с которого можно все спросить, - читает градоначальник. – Конечно, этот переходный период мы прошли не так, как хотелось бы и, как ожидали жители города. Сейчас у мэрии налажен контакт с учредителями.

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