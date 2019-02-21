ДТП в Ижемском районе: погибшими оказались сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции и его 5-летняя дочь

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-21T18:43:05+03:00

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Погибшими в смертельном ДТП в Ижемском районе оказались сотрудник уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилл Чуркин и его пятилетняя дочь. Об этом сообщает МВД по Коми. Известно, что Кирилл Чуркин специализировался на поиске пропавших без вести граждан, а также тех, кто скрывается от суда и следствия.

В момент ДТП в машине находилась вся семья. 10-летний сын и супруга находятся в тяжелом состоянии. МВД проводит проверку.

Напомним, сегодня 50-м км дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма произошла смертельная авария. Столкнулись KIA и Hyundai. В результате столкновения два человека погибли, еще четверо пострадали и доставлены в больницу. .

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе Минздрава РК, на месте ДТП скончались 35-летний мужчина и 5-летняя девочка. Оба находились в автомобиле KIA. Также в аварии пострадали 10-летний мальчик и 36-летняя женщина. Они доставлены в Ижемскую ЦРБ. 54-летний мужчина и 56-летняя женщина находятся в хирургическом отделении больницы.

На место вылетела санавиация Центра медицины катастроф

ИСТОЧНИК KP.RU